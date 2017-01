Spiegelglad en zingend ijs op het Dannemeer

Het is een pareltje voor de liefhebbers van natuurijs: het Dannemeer, onderdeel van het nieuwe natuurgebied Roegwold in Midden-Groningen. En steeds meer mensen weten het te vinden.

Het Dannemeer is eigenlijk vooral bedoeld voor plant en dier. Maar omdat die het rustig aan doen in de winter, is er ook wel plek voor de mens.Ook boswachter Annet de Jong bindt de schaatsen onder. 'Je kan nu op en top van de natuur genieten, dat doe ik zelf ook. Je ziet het enthousiasme van de mensen. Dat maakt ons uiteindelijk ook weer blij.'Op een aantal plaatsen is het Dannemeer behoorlijk diep. Een van de schaatsers heeft zich goed voorbereid. 'Ik heb al wat ervaring met door het ijs zakken, dus ik heb touw bij me en schroevendraaiers. Ik hoop er zelf weer uit te komen als ik er doorheen zak.'