Eis: vier jaar cel voor ontucht met kleinkind

(Foto: RTV Noord (archief))

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen een 70-jarige man uit Marum voor het jarenlang misbruiken van zijn kleindochter een celstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Het misbruik begon vanaf maart 2005 en duurde tot maart 2013. Het meisje was zeven jaar toen het misbruik begon.



De kleindochter van de Marumer logeerde vaak bij haar grootouders in Marum. De grootvader bracht het meisje in de avond naar bed. Daar begon hij haar te zoenen, en liet hij haar handelingen verrichten. Het meisje, nu inmiddels achttien jaar, worstelde jarenlang met het misbruik voor zij aangifte deed tegen haar grootvader.



Vrijpostig

De Marumer was een tijdlang koster van de kerk. Hij had binnen de gemeente de naam vrijpostig te zijn met vrouwen. Om die reden zou de man uit zijn functie zijn gezet. Ook andere vrouwen binnen de familie werden seksueel door de man benaderd, waaronder zijn andere kleindochter. Dit laatste ontkent de man stellig.



'Ronduit walgelijk'

De officier van justitie acht het jarenlange misbruik bewezen. 'Ronduit walgelijk', noemde hij de gedragingen van de verdachte. 'Kleinkinderen horen zich veilig te voelen bij hun grootvader.' De Marumer wordt volledig toerekeningsvatbaar geacht.



Schadevergoeding

De man geeft het misbruik van zijn kleindochter gedeeltelijk toe. Bij het slachtoffer is de stressstoornis PTSS vastgesteld. Zij vraagt een schadevergoeding van ruim 9.000 euro. Dit moet de grootvader betalen, vindt het OM.

Door: RTV Noord