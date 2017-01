'Donar heeft verreweg het beste publiek van Nederland'

(Foto: RTV Noord)

Basketbalcoach Maarten van Gent loodste Donar in 1982 naar de landstitel. Hij was woensdagavond aandachtig toeschouwer in een kolkend MartiniPlaza, tijdens de gewonnen Europe Cup-wedstrijd tegen Lukoil Academic. Van Gent genoot van de sfeer. 'Dit is verreweg het beste publiek van Nederland uiteraard'.





'Het publiek gaat tekeer'

'Het publiek gaat tekeer als het een beetje nodig is. Of als ze het zien zitten. Als het een beetje spannend wordt en Donar heeft een kans, dan gaan ze staan.'



Lees ook:

- Donar neemt afscheid van Europa na knotsgek duel in uitverkocht 'Plaza'

- Donar breekt 'Europees record' Het verbaasde Van Gent dat de zaal was uitverkocht, voor een Europees duel. 'Dat kwam vroeger niet voor, toen kwam niemand kijken bij Europese wedstrijden.''Het publiek gaat tekeer als het een beetje nodig is. Of als ze het zien zitten. Als het een beetje spannend wordt en Donar heeft een kans, dan gaan ze staan.'

Door: RTV Noord Correctie melden