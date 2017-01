Reconstructie Lloydsplein Veendam gaat beginnen

Zo komt het Lloydsplein er uit te zien (Foto: Gemeente Veendam)

De verbouwing van het Lloydsplein in Veendam begint aanstaande maandag met de kap van de bomen in het midden van de rotonde.

De bomen maken plaats voor een waterberging met een kunstwerk. Ter compensatie worden er nieuwe bomen geplant bij de verdere ontwikkeling van het aangrenzend Lloyd's Terras.



De rijstroken worden smaller

De reconstructie van het Lloydsplein bestaat onder meer uit een aantal verkeerskundige aanpassingen en groot onderhoud aan het asfalt. Zo worden de rijstroken smaller om de snelheid van het verkeer te verlagen en de fietspaden rond de rotonde juist breder zodat tweerichtingsverkeer mogelijk wordt.



Alle afritten worden hetzelfde en er wordt een 'rechtsafvak' aangelegd op de aansluiting met de Van Stolbergweg. Hiermee wordt ruimte gecreëerd zodat het verkeer minder snel stilstaat bij een open brug.



Kunstwerk en het water verlicht

Het kunstwerk in de waterberging bestaat uit twee staanders van cortenstaal, die een spiraal van roestvrij staal omarmen, waaruit water valt. De staanders symboliseren het Ooster- en Westerdiep, de spiraal staat voor de Oude Ae. Het stalen kunstwerk en het water worden 's avonds verlicht.



Planning

De aanleg van de waterberging en het kunstwerk in de binnenring, zijn in juni 2017 gereed. Direct daarna begint de reconstructie van de buitenring.

Door: RTV Noord Correctie melden