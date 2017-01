Brandweer Ter Apel komt twee keer in actie

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De brandweer van Ter Apel is donderdagavond twee keer achterelkaar in actie gekomen.

De eerste melding betrof een keukenbrand aan het Stationsplein. De oorzaak bleek een vergeten pan op het vuur. Buren zagen de rook en waarschuwden de brandweer. Die had het vuur snel onder controle. Het is niet bekend hoe groot de schade is.



Schoorsteenbrand

Daarna kon de brandweer gelijk doorrijden naar een schoorsteenbrand aan de Markeweg. Daar bleek niet zoveel aan de hand. Voor de zekerheid is het rookkanaal gecontroleerd.

Door: RTV Noord Correctie melden