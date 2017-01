Europese erkenning voor Veendammer kweker van mediwiet

(Foto: Flickr/Martijn (Creative Commons))

Het Veendammer bedrijf Bedrocan, de enige kweker van medicinale wiet in Nederland, is een grote stap dichter bij zijn doel: het product een medicijn noemen. Bedrocan kreeg als eerste cannabisproducent in Europa het GMP-keurmerk voor farmacie.

Sinds 2003 produceert het bedrijf medicinale wiet voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het keurmerk bewijst dat het bedrijf een constante kwaliteit kan garanderen. Dat is belangrijk voor Bedrocan, omdat het graag zijn product als medicijn wil registreren. Dankzij dit keurmerk komt dat een stap dichterbij.



'Een belangrijke erkenning'

'Dit is een belangrijke erkenning', zegt Tjalling Erkelens, eigenaar van Bedrocan. 'We hebben er altijd gestreefd naar de hoogste farmaceutische standaard. En nu zijn we officieel erkend door de autoriteiten.'

Door: RTV Noord Correctie melden