Politiewagen zwaar beschadigd na botsing tegen boom

(Foto: 112 Groningen/Patrick Wind)

Bij de kruising van de Zaagmuldersweg en de Slachthuisstraat in Groningen is donderdagavond een politieauto tegen een boom gereden.

De twee agenten in de wagen waren op weg naar een melding waar al collega's waren. Hoewel volgens de politie geen sprake was van spoed, verloor de bestuurder de macht over het stuur. Waarom de rit tegen de boom eindigde wordt uitgezocht. Beide politieagenten bleven ongedeerd.



Bij de botsing werden behalve de auto ook twee fietsen die tegen de boom stonden zwaar beschadigd.

Door: RTV Noord Correctie melden