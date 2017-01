Brandweer rukt uit voor kortsluiting in douchecabine

(Foto: 112 Groningen/Patrick Wind)

In een fastfoodzaak aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen heeft donderdagavond brand gewoed. De brand werd veroorzaakt door kortsluiting in een douchecabine, achter in de zaak.

De bewoners van de bovenliggende appartementen konden allemaal op tijd in veiligheid gebracht worden, zo meldt de brandweer.

Door: RTV Noord