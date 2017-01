VSB Poëzieprijs is voor Hannah van Binsbergen

(Foto: Flickr/Bob (Creative Commons))

Hannah van Binsbergen kreeg donderdagavond in het Grand Theatre in de stad Groningen de VSB Poëzieprijs 2017 uitgereikt. Dat is de belangrijkste prijs voor een Nederlandstalige dichtbundel.





'Aanwinst voor de Nederlandse poëzie'

De jury noemt Van Binsbergen een aanwinst voor de Nederlandse poëzie. 'Niets aan 'Kwaad Gesternte' verraadt dat het een debuutbundel is, of het moet nu juist de onbevangenheid zijn waarmee de dichteres haar lezers tegemoet treedt, niet gehinderd door de last van de verwachtingen.'



Van Binsbergen kreeg de prijs voor haar bundel 'Kwaad gesternte'. Aan de VSB Poëzieprijs, die sinds 1994 wordt uitgereikt, is een bedrag van 25.000 euro verbonden. De andere genomineerde dichters waren Rodaan Al Galidi, Ruth Lasters, Delphine Lecompte en Nachoem M. Wijnberg.

