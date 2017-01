Gemeente Delfzijl gaat op zoek naar geld voor teletekst

Het gemeentebestuur van Delfzijl gaat zich inspannen teletekst van RTV Noord weer in de lucht te krijgen. De gemeenteraad heeft hierover donderdagavond een voorstel aangenomen dat was ingediend door Lijst Stulp.

De motie kreeg acht stemmen voor en zeven tegen. B&W van Delfzijl gaan proberen de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, de NAM en het Economic Board over te halen met geld over de brug te komen.Teletekst is sinds 1 januari stopgezet vanwege bezuinigingen door het Rijk. RTV Noord moet het sinds het begin van dit jaar met één miljoen euro minder doen.Om teletekst in de lucht te houden, was een forse investering nodig om belangrijke onderdelen te vervangen. 'En dan praat je niet over enkele tienduizenden euro's per jaar', zei eindredacteur Richard Klunder woensdag Wethouder Hans Ronde steunt het voorstel van Lijst Stulp, maar heeft zijn twijfels of er geld vrijkomt: 'Ik vind het zeer sympathiek. Als je iets kunt doen om het terug te krijgen, dan is het mooi. Maar er moet nog heel wat gebeuren wil je dit voor elkaar krijgen. Daar heb ik mijn twijfels bij. Maar als je het niet probeert, lukt het nooit.'