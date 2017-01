'Eurocup moet in Delfzijl blijven'

De gemeente Delfzijl wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Eurocup ook volgend jaar in de Brede School Noord in Delfzijl kan worden gehouden. Dat laat wethouder Jan Menninga weten na vragen hierover uit de raad.

De Eurocup wordt jaarlijks in januari in de sporthal van de Brede School gehouden, maar het gebouw moet bouwkundig worden versterkt vanwege de aardbevingen.Fractie 2014 maakt zich zorgen om het voortbestaan van de Eurocup in Delfzijl. Raadslid Luc Schumer hoopt dat de werkzaamheden aan de hal het toernooi niet doorkruisen.'Dan zou de organisatie mogelijk uitwijken naar een andere gemeente. En als je uitwijkt, zou het kunnen zijn dat het niet meer terugkomt. Het is een gigantisch evenement en dat willen we graag in Delfzijl houden.'Volgens wethouder Menninga wordt op dit moment onderzocht welke maatregelen er moeten worden genomen om het gebouw te versterken. In juni verwacht hij een globale planning te presenteren.'Het is moeilijk te plannen, want we zijn ook afhankelijk van de NAM en de aannemer. Maar we willen er alles aan doen om het eerste weekend van januari de Eurocup weer in Delfzijl te organiseren.'De Eurocup Delfzijl is een internationaal zaalvoetbaltoernooi voor junioren. Topteams uit heel Europa komen naar Delfzijl. Clubs als Chelsea, Juventus, Ajax en FC Groningen hebben aan het toernooi meegedaan.De jeugdspelers van Ajax wonnen dit jaar de finale van Chelsea.