IJsbaan Winschoten: 'We hebben een schraper en een nieuw dekje asfalt nodig'

Overal in de provincie is er deze week geschaatst. Zelfs vandaag nog zijn de ijsbanen open, maar niet in Winschoten. Al tijden wordt er in de Molenstad niet meer geschaatst op de ijsbaan. En dat terwijl er een gloednieuw complex ligt. Wat is er toch aan de hand?

Enkele jaren geleden maakte de oude ijsbaan, die toen lek was, plaats voor een fietscrossbaan annex skeeler- en schaatsbaan. Iedereen opgetogen. Totdat de winter kwam. Toen er water op de baan werd gepompt, bleek de betonbaan waarop 's zomers geskeelerd zou moeten worden en 's winters geschaatst schuin aangelegd.Het water liep weg, ook al omdat er gaten in de rand zaten. Daardoor liep het water net zo snel weer weg als dat het erop gespoten werd. Een ijsvloer kwam er dus niet. Afgelopen jaar is er hard gewerkt om de gaten te dichten. Dus werd er deze winter vol goede moed water op de baan gepompt.Het water bleef staan. Maar precies op het moment dat het begon te vriezen, viel er in Winschoten een fikse sneeuwbui. Het gevolg: een soort sneeuwsmurrie dat tot ijs is geworden. Bomijs met luchtbellen. Onmogelijk om op te schaatsen.IJsmeester Arjan Bleeker baalt er flink van. 'Botte pech. Het is al moeilijk om ijs te maken in Winschoten door de schuine baan en nu kregen we er ook nog een sneeuwbui overheen. Erg vervelend. Je kunt er helemaal niks mee. Ik ben er gisteren nog doorgezakt.'Maar hoe zit het nu met die schuine baan en het ijs maken? 'Het is zo schuin dat we aan de binnenkant zestien centimeter water nodig hebben en aan de buitenkant vijf. Dan kunnen we met een mooie vorstperiode in principe een goeie ijsvloer hebben', vertelt Bleeker.Maar zou het niet veel makkelijker zijn als er gewoon een waterpas-baan ligt, zoals in Noordlaren en Alteveer? 'Dat zou een heel stuk schelen. Je ziet ook niemand meer skeeleren op de baan, dus dat zou heel mooi zijn. We hebben eigenlijk een schraper nodig en een nieuw dekje asfalt. Dan zijn we uit de brand.'Dat heeft natuurlijk de nodige consequenties, beseft ook de ijsmeester. 'Waterpas maken kost waarschijnlijk tienduizenden euro's. Dat geld hebben we niet. Misschien als hier een klusje in de buurt is, zouden ze ook even over de baan kunnen gaan', heeft Bleeker nog wel hoop.Voor de financiën van de ijsvereniging maakt het niet zoveel uit. 'We hebben eigenlijk geen kosten. Het gaat erom dat we schaatsplezier voor de mensen in Winschoten willen en dat is er nu dus niet.'Bleeker hoopt vurig op dooi en een nieuwe vorstperiode. Qua dooi komt het wel goed. De komende dagen gaat het kwik flink omhoog. Nu nog een hernieuwde vorstperiode.De VCP van Engel Modderman heeft inmiddels het college van B&W van Oldambt om opheldering gevraagd over de situatie rond de ijsbaan.