Brug bij Dorkwerd gestremd

(Foto: Archief RTV Noord)

De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd is vrijdagochtend gestremd. Zowel het scheepvaartverkeer als het autoverkeer kan er niet langs.

Scheef

De storing ontstond rond half negen. Door nog onbekende oorzaak is de brug scheef in het ophaalsysteem komen te hangen. Daardoor kan de brug niet omhoog en omlaag. Monteurs zijn bezig het euvel te verhelpen.



Het is niet bekend hoe lang de storing nog duurt.

Door: RTV Noord Correctie melden