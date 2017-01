Politie houdt man aan na brand door hennepkwekerij

De politie heeft donderdagavond een 51-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen.

Donderdagavond onstond er een smeulende brand in de douchecabine van een fastfoodzaak. Het pand en de naastgelegen percelen werden ontruimd.Bij de controle van de naastgelegen panden ontdekte de brandweer een hennepkwekerij met bijna 300 planten in de woning boven de zaak. De bewoner is opgesloten voor verhoor. Zijn telefoons en auto zijn in beslag genomen. Of de man iets te maken heeft met de fastfoodzaak is niet bekend.Volgens de politie is de brand waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. Vanwege 'het grote gevaar' wordt de hennepkwekerij zo snel mogelijk ontruimd, zegt de politie. Het energiebedrijf heeft het pand afgesloten van gas en elektriciteit.