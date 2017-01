Lopend Vuur: Ik vloek ook wel eens

De Bond tegen Vloeken is jarig. De organisatie strijdt al 100 jaar tegen vloeken en zal dat blijven doen. In 1917 werd de Bond opgericht om 'het misbruik van de naam Gods' te voorkomen.

Jarenlang zag je op de stations de posters hangen met de tekst: 'Vloeken is aangeleerd, wordt geen naprater'. Tegenwoordig gaat de Bond tegen Vloeken ook het land in om mensen te spreken.Volgens sommigen, zelfs dominees en onderzoekers, heeft vloeken ook een functie. Het kan behoorlijk opluchten en je kunt je emoties kwijt. Aan de andere kant kun je mensen er mee kwetsen.