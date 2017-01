Rondvaartboot baant zich een weg door het ijs

(Foto: Nico Swart)

Opmerkelijke beelden. Als een ijsbreker baant een rondvaartboot zich een weg door het ijs in de Groningse diepenring.

Het plezierschip breekt met een krakend geluid het ijs. Volgens een medewerker van het rondvaartbedrijf is het varen door ijs niet gevaarlijk. 'Ik heb niet eens krassen gezien op onze boot', zegt een medewerker van rondvaartbedrijf Kool.



Het rondvaartbedrijf heeft niet direct last gehad van het bevroren water. 'Het is sowieso een rustige periode, dus we hebben niet veel gevaren.'

