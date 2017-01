Kamp: 'We willen eind 2017 beginnen met versterkingsoperatie'

(Foto: Bart Maat/ANP)

De versterking van de particuliere woningen in het aardbevingsgebied moet in het vierde kwartaal van 2017 beginnen. In april starten de gesprekken met woningeigenaren over de plannen voor de eerste 500 woningen.





Kamp wuift kritiek weg

In de antwoorden wuift de minister de kritiek op het tempo van de versterkingsoperatie weg. Uit plannen van Hans Alders blijkt dat de operatie tien jaar kan duren. Maar Kamp schrijft: 'Er is geen sprake van vijf jaar inspecteren en daarna vijf jaar uitvoeren, waardoor het geheel tien jaar in beslag zou nemen.'



Vorig jaar is de eerste fase van het versterkingsproject begonnen. Zo'n 2.600 particuliere huizen in vijf plaatsen worden onder de loep genomen. Daarna worden van alle huizen 3D-modellen gemaakt. Vervolgens bepalen teams of en hoe de panden moeten worden versterkt.



