Hoogezand past regels aan: 'Werklozen die PostNL weigeren niet meteen gekort'

Het is niet zo dat werklozen in Hoogezand-Sappemeer worden gestraft als ze geen werkervaring willen opdoen bij PostNL. Maar als ze nergens aan meewerken, worden ze net als overal in Nederland wél gekort op hun uitkering.

Dat heeft de gemeente schriftelijk vastgelegd in een werkinstructie voor haar ambtenaren. De gemeente reageert daarmee op de kritiek van vakbond FNV, die zegt dat Hoogezand-Sappemeer slavenarbeid faciliteert.Volgens wethouder Peter Verschuren (SP) is er in de drie jaar dat het project loopt nog geen enkele uitkeringsgerechtigde bestraft omdat hij of zij niet bij PostNL wilde werken. 'De praktijk dat we niemand straffen, hebben we nu ook vastgelegd in een instructie. In die zin zijn de regels nu aan de praktijk aangepast', aldus Verschuren.Verschuren zegt dat het ook geen zin heeft uitkeringsgerechtigden te dwingen voor PostNL te gaan werken. 'We willen daar gemotiveerde mensen hebben.'De wethouder noemt de FNV-uitspraken over slavenarbeid 'grievend' voor de gemeentelijke werkcoaches: 'Zij willen graag dat hun cliënten naar een gewone baan worden begeleid en zijn daar met hart en ziel mee bezig.'Verschuren vindt het prima dat de vakbond kritisch is op dit soort werkervaringstrajecten. 'Er zijn ook gemeentes die hier heel grof mee omgaan. Zo heeft Rotterdam trajecten waarvan ik denk: dat kan echt niet. Maar in Hoogezand doen we het ontzettend zorgvuldig en dan is het jammer dat de FNV de pijlen op ons richt.'