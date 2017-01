Machteld van der Werf van De Klinker wordt opvolger Jan Geert Vierkant

Adjunct-directeur en programmeur Machteld van der Werf vertrekt bij cultuurcentrum De Klinker in Winschoten en wordt de opvolger van Jan Geert Vierkant bij het ATLAS Theater in Emmen.

De 35-jarige Van der Werf was sinds de opening van De Klinker verantwoordelijk voor de programmering. Ze kwam van de Nieuwe Kolk in Assen waar ze hoofd marketing was.Van der Werff is blij met haar nieuwe functie. 'Het ging allemaal heel snel. Ik heb het donderdag ook pas kunnen vertellen aan de mensen in De Klinker. Dat leverde wel wat emotionele toestanden op'.Doordat Jan Geert Vierkant, eerder de baas bij het NNO en Martiniplaza, vertrekt naar het Metropole Orkest kwam er in Emmen een plaatsje vrij. 'Ik word er geen directeur maar manager. Maar het is nog zo vers, dat de precieze invulling nog niet helemaal helder is'.Op 1 maart begint Van der Werf in haar nieuwe functie. De Klinker beraadt zich over de ontstane situatie.