FC Groningen trekt met dezelfde elf ten strijde tegen SC Heerenveen

FC Groningen-trainer Ernest Faber voert geen wijzigingen door in zijn basiself voor het duel met SC Heerenveen. De noordelijke derby begint zondag om 12.30 uur.

Danny Hoesen (transfer) en Martijn van der Laan (mag weg) ontbreken in de selectie.Dit geldt ook voor spits Tom van Weert. Door een enkelblessure mist hij de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion.Aan Friese zijde is Marumer Jerry St. Juste een twijfelgeval. Hij verliet donderdag hinkend de training.Vorig seizoen won de FC na vier nederlagen op rij weer eens in Heerenveen. Oussama Idrissi en Albert Rusnák maakten de doelpunten. In totaal troffen beide ploegen elkaar 28 keer in het Abe Lenstra Stadion. Zes keer kraaide groenwit victorie, vier keer ging er een punt mee naar Stad.Eerder dit seizoen wonnen de Friezen met 3-0 in het Noordlease Stadion. FC Groningen speelde bijna een uur met tien man na rood voor Jason Davidson. Zes spelers die zondag in de basis staan, maakten deze nederlaag mee.SC Heerenveen-FC Groningen is live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Pieter de Hart vanaf 12.15 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Barend Beltman. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.Daarnaast is het duel zaterdag te volgen via het liveblog in de app en op de website.