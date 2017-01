Modeketen Vögele failliet, werknemers Stadskanaal en Hoogezand op straat

(Foto: RTV Noord)

Modeketen Charles Vögele met winkels in Hoogezand en Stadskanaal, vertrekt uit Nederland. Dat heeft het Zwiterse moederbedrijf vrijdag bekendgemaakt.



Charles Vögele werd vorig jaar overgenomen door een Italiaans modeconcern en dat wil zich concentreren op de markten in Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. Voor Duitsland en de Benelux-landen ziet het bedrijf geen toekomst.



700 werknemers

De Nederlandse tak van Charles Vögele heeft de afgelopen maanden gezocht naar een overnamekandidaat, maar die is niet gevonden. Daarom is het faillissement aangevraagd en staan in totaal 700 werknemers op straat.



Winkels blijven voorlopig open

De curatoren houden de winkels voorlopig open voor de uitverkoop van voorraden, liet een woordvoerder weten. Ook gaan zij kijken of er toch mogelijkheden zijn voor een doorstart. 'Het hele bedrijf wordt lastig, maar voor grotere vestigingen op plekken waar veel publiek komt, is mogelijk wel belangstelling', aldus de zegsman.

Door: RTV Noord Correctie melden