Fans SC Heerenveen opgepakt na diefstal FC-spandoeken

(Foto: Archief JK Beeld)

Een 24-jarige Stadjer is zaterdagnacht met geweld beroofd van een rugtas met spandoeken met daarop teksten over FC Groningen.

Reactie op eerdere diefstal

Het slachtoffer raakte daarbij gewond. De politie heeft acht mannen uit Heerenveen opgepakt. Volgens de politie is de diefstal van de spandoeken vermoedelijk een reactie op een eerdere diefstal van een soortgelijk doek uit het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.



Twee weken vast

De acht verdachten behoren allen tot een supportersgroep van SC Heerenveen. Zeven zitten voor 14 dagen opgesloten. Eén persoon is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte.



Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Meer aanhoudingen worden volgens de politie niet uitgesloten. De gestolen spandoeken zijn nog altijd niet terecht.

Door: RTV Noord Correctie melden