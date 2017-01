PostNL bekrast postzegels met pennenstreken: verzamelaars boos

Ernst Flentge betreurt doorgekraste postzegels (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Postzegelverzamelaars zijn boos op PostNL omdat het bedrijf sinds begin dit jaar postzegels niet meer afstempelt. Om duidelijk te maken dat de zegels al gebruikt zijn, worden ze nu bekrast met een pen.

En vooral dat laatste is filatelisten een doorn in het oog. Door de pennenstrepen worden de postzegels ook voor de verzamelaars meteen waardeloos. De maatregel heeft bij de Philatelisten Vereniging Groningen al tot de nodige ophef geleid.



Boos

'Toen ik op een ledenvergadering uitleg gaf over de nieuwe maatregel reageerde een gedeelte van de 450 leden boos', vertelt bestuurslid Ernst Flentge. 'We kunnen nu alleen nog postzegels krijgen met een 'collecter'-stempel, maar dat vinden de meeste leden niks. Door die specifieke stempel kun je meteen zien dat er met de postzegel niet echt is gelopen. Voor ons filatelisten is dat een treurnis.'



Dat de postzegels bekrast worden, is niet het enige bezwaar van Flentge. Hij is ook niet blij met het verdwijnen van de poststempels 'omdat een bijzondere stempel een postzegel een stuk waardevoller kan maken'.



PostNL

Post NL benadrukt dat het maar om relatief weinig poststukken gaat die niet meer afgestempeld worden. Alleen bij pakketten en brieven die aangetekend worden verstuurd vanaf een postagentschap is dat het geval.



Het bedrijf wil met de maatregel de werkprocessen simpeler en dus goedkoper maken. PostNL snapt de teleurstelling bij de verzamelaars en is met een landelijke belangenorganisatie op zoek naar alternatieven.

Door: RTV Noord