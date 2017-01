'Ze komen uit Zuid-Afrika om m'n keuken te zien'

(Foto: RTV Noord/Martin Drent)

België, Duitsland, Finland of Zuid-Afrika, toeristen komen overal vandaan om de hangende keukens in Appingedam te zien. 'Zelfs Venetië heeft ze niet', zegt Paul Roelofs, een van de Damsters met een historische keuken.

Museum Stad Appingedam zet de hangende keukens in het zonnetje. Dit weekend opent een speciale tentoonstelling ter ere van het 75-jarig bestaan.



Oproep

Het museum deed vorig jaar een oproep aan iedereen die schilderijen, tekeningen of foto's van de hangende keukens heeft, en daar is massaal gehoor aan gegeven.



Replica in museum

Er kwamen honderd kunstwerken binnen, van een beschilderde melkbus tot trouwfoto's. Uiteindelijk zijn de zeventig mooiste werken in de expositie te zien. Er staat ook een replica van een hangende keuken, gebouwd door vrijwilligers van het museum.



Tientallen toeristen

Dat het een toerische trekpleister is, weet Roelofs maar al te goed. Hij krijgt elke maand tientallen toeristen over de vloer die zijn keuken van binnen willen zien. 'Als mensen op de brug staan, sla ik het raam even open en vraag ik of ze naar binnen willen. De meesten komen uit het buitenland. Iedereen wil er een foto van maken.'



Drie keukens

Sommige toeristen denken dat de hangende keukens overal te zien zijn in Appingedam, maar dat is een misverstand. Het zijn er maar drie. 'Ik hoor ze wel eens zeggen: is dit alles? Ja, dit is alles. Manneken Pis is ook maar zo'n kleintje in Brussel, maar die is ook wereldberoemd. Dat gaat met de keukens net zo', zegt Roelofs.



De expositie in Museum Stad Appingedam is nog tot eind mei te bezoeken.

Door: RTV Noord Correctie melden