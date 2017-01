Oud-docent moet de cel in voor ontucht met minderjarige leerlinge

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 38-jarige oud-docent uit Groningen is voor ontucht met een 13-jarige leerlinge veroordeeld tot twee jaar cel. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

De rechtbank tilt er zwaar aan dat de man zijn positie en overwicht als leerkracht en ieders vertrouwen heeft misbruikt. De Stadjer kampt met stoornissen. Hij moet zich laten behandelen.



Verliefd

De man was docent aan het Zernike College in Haren. Het meisje bekende de man begin 2015 dat zij verliefd was geworden op hem. De docent had toen afstand moeten nemen, vinden de rechters. Dit deed hij echter niet. Hij schakelde ook geen collega of mentor in voor dit probleem.



De rechters vonden het helemaal kwalijk dat hij de moeder, die ongerust was over de verliefdheid van haar dochter, vertelde dat alles 'oké' was. Ondertussen onderhield hij al een seksuele relatie met het meisje. Dit gebeurde onder meer tijdens een kamp in Orvelte, maar ook in Annen, Glimmen en Norg. Het contact duurde ruim anderhalf jaar.



Computer

De moeder kwam er toch achter toen zij in de computer van haar dochter berichtjes vond. Ze lichtte de politie en de school in, waarna de 38-jarige Stadjer op staande voet werd ontslagen. Hij raakte niet alleen zijn baan kwijt, maar ook zijn partner met wie hij kinderen heeft.



Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. De rechters hebben meer rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden. De man heeft inzicht getoond en is zelf inmiddels met een behandeling gestart.

