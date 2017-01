Lilian Zielstra is de nieuwe stadsdichter

Lilian Zielstra is de komende twee jaar de stadsdichter van Groningen. Dat is zaterdagavond bekend gemaakt tijdens de stadsdichtersverkiezingavond. Ze volgt Kasper Peters op als stadsdichter.

Volgens de jury schrijft Zielstra toegankelijke poëzie met humor en onverwachte wendingen. Daarnaast vinden ze dat haar werk toegankelijk is, maar ook van literaire kwaliteit.Voor haar werk krijgt ze vijfduizend euro per jaar. Daarvoor moet ze in ieder geval zes stadsgedichten per jaar afleveren. De kersverse stadsdichter wil zich de komende twee jaar richten op de naar haar mening vergeten doelgroep; senioren.De rol van de stadsdichter is om de dichtkunst op een toegankelijke wijze onder de aandacht van de Stadjers te brengen.