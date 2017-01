'Wonen was hier nooit een probleem, maar nu moeten we weg'

Kunstenaar Martin van Dijk is een van de gedupeerden (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Vier ondernemers mogen, als het aan de gemeente Groningen ligt, niet meer wonen in hun bedrijfspanden aan de Oostendeweg. Zij werken én wonen al jaren op het kleinschalige industrieterrein nabij de Euroborg, maar kregen onlangs te horen dat ze hun huizen moeten verlaten.

In totaal wonen en werken er acht ondernemers in het buurtschap. De helft van hen heeft hiervoor een vergunning, de andere helft wordt al jaren gedoogd.



Nooit een probleem

Eén van hen is kunstenaar Martin van Dijk, die al twintig jaar zijn atelier aan de Oostendeweg heeft. 'In 1999 ben ik noodgedwongen in mijn atelier gaan wonen. Dat heb ik destijds netjes gemeld aan de gemeente Groningen. Het was eigenlijk nooit een probleem. Ik heb gemeentelijke belastingen betaald, ik heb afvalcontainers. Maar nu moet ik weg.'



Stoppen als kunstenaar?

Als Van Dijk zijn atelier annex woning moet verlaten vreest hij dat hij zijn kunstenaarschap moet opgeven: 'Ik kan niet zowel een bedrijfsruimte als een woning betalen.'



'Rechter leefde zich in'

De zaak is intussen voor het gerecht geweest. 'De rechter heeft zich ingeleefd in onze situatie en heeft de gemeente geadviseerd nog eens na te denken over een oplossing. In maart wordt de uitspraak verwacht. Daarna kunnen beide partijen nog in hoger beroep gaan. Voorlopig zitten we dus nog in spanning', besluit Van Dijk.

