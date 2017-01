Partijen willen opheldering over vertraging bij herstel van kapotte spoorbrug

De ChristenUnie en D66 in Provinciale Staten van Groningen willen weten wat de gevolgen zijn van de vertraging die ontstaat bij het herstel van de kapotte spoorbrug bij Weener.

Die vertraging ontstaat door extra wensen van de Meyer Werf in Papenburg.De 'Friesenbrücke' bij Weener werd eind 2015 aangevaren door een vrachtschip. Bij het herstel van de spoorbrug zijn twee opties: herstel van de brug in oude staat of de bouw van een nieuwe, moderne brug.De Meyer Werf willen een nieuwe brug, zodat de cruiseschepen die op de werf gebouwd worden gemakkelijker kunnen passeren. Een nieuwe brug zou pas in 2024 klaar zijn, drie jaar later dan wanneer de ouder brug wordt gerepareerd. Ook zou de provincie Groningen dan mee moeten betalen aan de brug.ChristenUnie en D66 willen weten wat deze vertraging betekent voor de snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen.Ook vragen ze het provinciebestuur in hoeverre Duitse spoorwegen en de Duitse overheid het project steunen.