Gemeente Groningen besteedt ict uit: 64 banen weg

(Foto: naan / Flickr Creative Commons)

Bij de gemeente Groningen verdwijnen 64 voltijdsbanen als gevolg van het uitbesteden van een groot deel van de ict-voorzieningen, zoals netwerk- en telefonievoorzieningen en gebruikersondersteuning. Nog eens tientallen ambtenaren moeten elders in de organisatie aan de slag. In totaal gaat het om 145 medewerkers.

Al bij het aantreden van het college in 2014 was afgesproken om de ict uit te besteden aan een bedrijf. Dat hoeft het vertrekkende personeel niet over te nemen, al is die eventuele bereidheid wel een factor bij de uiteindelijke aanbesteding. Dat gebeurt via een Europese aanbestedingsprocedure. Begin 2018 moet die afgerond zijn.



Ander werk

Voor ongeveer 145 medewerkers gaat de komende jaren hun functie veranderen of verdwijnen. De gemeente zegt zich maximaal in te spannen om de medewerkers te begeleiden naar ander werk, binnen of buiten de eigen organisatie.



Hiervoor ligt er een mobiliteitsplan klaar, dat volgens een woordvoerder op steun kan rekenen van de vakbonden en ondernemingsraad van de gemeente.

Door: Willem van Reijendam Correctie melden