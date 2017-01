Huisarts Ingrid is de Prinses Elsa van Onstwedde

Ingrid Meijer van huisartsenpraktijk Schut uit Onstwedde is een topdokter. Dat vinden haar jonge patiëntjes in elk geval.

Zij nomineerden hun huisarts voor de 'Topdok award 2016/2017' van het educatieve kinderprogramma Topdoks op NPO 3. Afgelopen week mocht ze de trofee onder het oog van de camera in ontvangst nemen.'Ik was erg verrast toen er ineens een cameraploeg in de wachtkamer stond', vertelt de kersverse 'topdok'. Hoeveel kinderen uit de praktijk haar genomineerd hebben, weet Meijer niet precies.Eén van hen was in elk geval Jaron Vis, meldt Menterwolde.info . Aan de site vertelt de jongen dat hij zijn dokter altijd lief en aardig vindt, en dat ze altijd glimlacht en heel veel tijd voor hem neemt als hij ergens mee zit.Een echt geheim heeft de huisarts niet. Wel besteedt ze bewust veel aandacht aan het op hun gemak stellen van de kinderen die bij haar in de praktijk komen. Dit doet ze bijvoorbeeld door spelletjes met ze te spelen.'Wanneer een kind last heeft van de keel, speel ik een spelletje 'hoofd, schouders, knie en keel'. Ze hebben dan niet door dat ik ondertussen hun hele lichaam al bekeken heb', vertelt de dokter.Ook speelt ze graag in op de verbeelding van haar jonge patiënten. 'Ik maak dan de vergelijking met 'Frozen', de kinderfilm die bijna elk jong meisje leuk vindt', vertelt Meijer. 'Wanneer ik een wratje met stikstof aan moet stippen, zeg ik dat ik prinses Elsa uit de film ben die de wereld bevriest.'De trofee heeft een mooi plekje op het bureau van de huisarts gekregen.