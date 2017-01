NNT laat mensen 24 uur lang dansen voor een gratis kaartje

(Foto: NNT) Guy Weizman (Foto: NNT)

Een dansmarathon van 24 uur als voorbereiding op de nieuwe voorstelling van het Noord-Nederlands Toneel. Naast professionals, nodigt het theatergezelschap iedereen uit een dag lang mee te dansen.

'De dansers, acteurs en ik zelf ook, gaan 24 uur dansen. We willen ervaren hoe het is om zo lang te dansen', vertelt artistiek leider Guy Weizman.



Gratis

De regisseur van het NNT daagt iedereen uit mee te doen aan de marathon: 'Als je van het begin tot het eind met ons mee danst, dan krijg je een gratis kaartje voor de premiere-voorstelling van Carrousel', zegt Weizman.



Eind volgende week vindt de marathon plaats in het vaste onderkomen van het NNT: de Machinefabriek in de stad Groningen.



Carrousel is de nieuwste voorstelling van het Noord-Nederlands Toneel. Het is de eerste voorstelling onder leiding van Weizman, die vorig jaar het stokje over nam van Ola Mafaalani. Hij maakte eerder al furore met het Groninger dansgezelschap Club Guy & Roni.



They Shoot Horses, Don't They?

Voor Carrousel heeft de artistiek leider zich laten inspireren door de Hollywood-klassieker 'They Shoot Horses, Don't They' uit 1969 van regisseur Sydney Pollack. Die film draait om een dansmarathon die plaatsvindt tijdens de Grote Depressie in de Verenigde Staten in de jaren '30.



'Toen ik die film zag kon ik het niet geloven van zo'n dansmarathon die zelfs maanden kon duren. Ik ben zelf wel erg fysiek maar kan me niet voorstellen dat je zo'n marathon vol kan houden', zegt Weizman.



De 24-uurs dansmarathon van het NNT begint donderdag 2 februari om 21 uur en wordt gehouden in de Machinefabriek in Groningen.

Door: RTV Noord Correctie melden