Piet van Dijken laat studenten afval scheiden

De aanmeldingen voor het afvalproject 100-100-100 stromen binnen, maar opvallend genoeg laten studenten het vooralsnog massaal afweten.

Volgens Marije Kooistra van de Groninger Studenten Bond spreekt duurzaamheid de studenten de laatste tijd nauwelijks meer aan. 'Bovendien wonen ze vaak bij elkaar in één huis en dan schuif je de verantwoordelijkheid voor het scheiden van afval te gemakkelijk op elkaar af', zo legt Kooistra uit.Bij het project 100-100-100 gaan mensen de uitdaging aan om honderd dagen lang geen afval te produceren. 175 Stadjers hebben zich al aangemeld.Ambassadeur van het project, Piet van Dijken, legt zich niet zonder slag of stoot neer bij de terughoudendheid van de studenten. Vrijdagmiddag heeft hij een aantal studenten in hun huizen opgezocht om ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.'Wat is dit', roept hij uit, als hij in de afvalbak van een studentenhuis een lege fles wijn tegenkomt. 'Haal die er om te beginnen direct maar uit, die hoort hier niet!'Ook de verantwoordelijk wethouder Joost van Keulen doet mee aan het project dat op 9 februari van start gaat. 'Dat wordt nog een hele uitdaging', zo zegt hij, 'want we hebben ook nog een kleintje in de luiers en ik ben heel benieuwd hoe we dit gaan oplossen.'