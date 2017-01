Bosker staat bij debuut in wereldbeker direct op podium

Marcel Bosker heeft zijn goede vorm van een week geleden bij de NK Allround meegenomen naar de wereldbekerwedstrijden in Berlijn. De Groningse debutant won vrijdag in de B-groep de 1500 meter.

Bosker noteerde 1.48.91. Hij was op de schaatsmijl zevenhonderdste sneller dan Ted-Jan Bloemen. Bosker komt zaterdag nogmaals in actie. Hij rijdt dan de vijf kilometer, eveneens in de B-groep.Bo van der Werff uit Groningen eindigde op de 1000 in de B-groep op de negende plaats. Ze finishte in een tijd van 1.19.36