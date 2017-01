Organisatie Eurocup: 'We willen absoluut in Delfzijl blijven'

De gemeente Delfzijl hoeft niet bang te zijn voor een vertrek van voetbalevenement Eurocup Delfzijl.

De gemeente vreesde een vertrek van het toernooi, omdat de locatie waar het toernooi wordt gehouden bevingsbestendig moet worden gemaakt.Maar Roy Boxmeer van de organisatie van het toernooi is duidelijk: 'Op dit moment is er nog weinig over bekend, maar laat duidelijk zijn dat wij absoluut in Delfzijl willen blijven.''Waar het ons juist om gaat, is dat we met Eurocup de regio Delfzijl op de kaart zetten. Daarin worden we in ondersteund door tal van ondernemers en vrijwilligers. Natuurlijk willen we Eurocup dan in Delfzijl houden', vervolgt Boxmeer.Hij laat weten in gesprek te gaan met de gemeente. De werkzaamheden aan de Brede School Noord starten mogelijk in januari 2018, de maand waarin de zesde editie van Eurocup Delfzijl plaatsvindt.In juni wordt meer duidelijk over de werkzaamheden.