Muntendam is zijn vrijwillige vuilopruimer kwijt

Theo Vonk in betere tijden (Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

Jarenlang was het een vertrouwd gezicht in de straten van Muntendam: Theo Vonk op zijn scootmobiel, op zoek naar zwerfvuil. Maar die tijd is nu voorbij.

Theo (68) is noodgedwongen gestopt met zijn werk. 'Mijn scootmobiel heeft drie wielen, en met een van de achterwielen ben ik een kuil terechtgekomen en omgevallen, precies op mijn rechterschouder.'



Gescheurde spier

Een val met ernstige gevolgen, zo blijkt. Theo heeft een spier in zijn schouder gescheurd. 'Dit komt niet meer goed, zei de orthopeed tegen mij', blikt Theo terug. 'Een operatie was niet mogelijk.'



Grijper

Theo kan zijn rechterarm na de val slechts zeer beperkt gebruiken. Dat is nu juist de arm die hij gebruikte om met een grijper lege flesjes, blikjes, chipszakken en ander zwerfvuil uit de bermen en de bosjes te vissen.



Afvalbak

Dat vuil verzamelde hij in een speciale houder op zijn scootmobiel. Na een ophaalronde dumpte hij het in een afvalbak die door de gemeente bij zijn huis geplaatst was. Die bak staat nu al een tijdje leeg.



'Lelijk'

Theo begon een jaar of vijf geleden aan zijn vrijwillige baan. De voormalige KPN-monteur, die na een burn-out al jarenlang in de WAO zat, wilde iets nuttigs doen. 'Ik vond dat afval zo lelijk lijken, en daarom ben ik spontaan begonnen', zegt hij.



Complimentjes

Zijn werk bleef niet onopgemerkt. 'Ik kreeg veel complimentjes, zelfs van de jeugd', herinnert hij zich. 'Die jeugd maakte er trouwens wel vaak een zootje van langs het fietspad richting Veendam, waar ze naar school gingen.'



Waslijst

De gescheurde spier is niet het enige ongemak waar Vonk mee te kampen heeft. 'Last van de schildklier', soms hij op, 'COPD, suikerziekte én ik slik anti-depressiva. En dan ben ik ook nog mantelzorger voor mijn zieke vrouw.'



Gerrit

Zwerfvuil opruimen zit er dus echt niet meer in. De lol was er toch al een beetje af nadat hij zijn trouwe maatje Gerrit, die hem steevast vergezelde op z'n tochten, kwijtraakte. De 11-jarige dwergschnauzer ging twee jaar geleden dood.



Een opvolger voor Theo is moeilijk te vinden, dus moet Muntendam het voortaan doen zonder vrijwlllige vuilopruimer.

Door: RTV Noord Correctie melden