Vissersdorp Zoutkamp duikt op in promotiefolder voor Friesland

Foutje bedankt. Het Groningse vissersdorp Zoutkamp staat per ongeluk afgebeeld in een folder van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Het gaat om een Engelstalige folder, bedoeld om toeristen naar Friesland te lokken.Er is een foutje gemaakt, zegt woordvoerder Radboud Droog. 'We vonden het wel een heel mooi plaatje', voegt hij eraan toe.Wie de fout heeft gemaakt en wanneer dat is gebeurd, is niet meer te achterhalen, aldus Droog.Het grote voordeel is volgens Droog dat de fout snel ontdekt werd. 'Iemand tipte de Leeuwarder Courant, die belde ons weer. Zo kwamen we erachter.'De folder is in een kleine oplage gedrukt. Er circuleren zo'n 100 exemplaren.