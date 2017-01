Den Oudsten vreest juridische stappen vastgoedondernemer K. niet

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen ziet eventuele juridische stappen van vastgoedondernemer Ali K. tegen hem met vertrouwen tegemoet.

Ali en zijn broertje Bekir werden vorige week opgepakt voor witwaspraktijken en oplichting. Den Oudsten zei later dat de broers hun geld verdienen op een manier waar je grote vraagtekens bij kunt zetten . Ali K. is het daar niet mee eens en vindt dat hij wordt gecriminaliseerd. Zijn advocaat stelt dat Den Oudsten vooruitloopt op een uitspraak van de rechter Den Oudsten blijft bij zijn uitspraken: 'Het gaat om invloeden op onze samenleving die wij als apert slecht ervaren. Wij vinden dat we daar relatief open over moeten zijn. Zij verdienen in verkeerde circuits en op een verkeerde manier hun geld.'De burgemeester beaamt dat de rechter hierover uiteindelijk moeten oordelen, maar vindt niet dat hij zijn uitspraken te vroeg heeft gedaan. 'De informatie was al grotendeels bekend en ik ben er zeker van dat de media er sowieso over geschreven hadden.'Den Oudsten 'acht het risico niet zo groot' dat hij bakzeil moet halen, mochten de verdachten uiteindelijk niet worden veroordeeld.De advocaat van een van de broers zegt in dat geval een juridische procedure aan te spannen. 'Ik begrijp dat de advocaat dat zegt en respecteer het feit dat hij zijn cliënt verdedigt', reageert Den Oudsten.Volgens de burgemeester is het een bewuste keuze geweest om openheid van zaken te geven over de zaak. De gebroeders K. zeggen daarvan inmiddels de nadelen te ondervinden, in de vorm van imagoschade en klanten die afhaken.'Zij ondervinden vooral de nadelige gevolgen van de manier waarop zijzelf bezig zijn', schampert Den Oudsten. 'Ik ben ervan overtuigd dat alle mensen die nu hun zakelijke relatie met de verdachten veranderen dat niet doen op basis van mijn uitspraken, maar op basis van wat zijzelf ervan vinden.'