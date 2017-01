Meer werkloze Oost-Groningers vinden een baan

Zo'n twee jaar zat hij werkloos thuis. Maar nu heeft hij een baan bij een beveiligingsbedrijf.

Dennis Caudron uit Stadskanaal is een van de ruim 1600 mensen die vorig jaar een baan hebben gevonden in Oost Groningen.Dat zijn er zo'n 700 meer dan in 2015. 'Via het UWV kwam ik in de bijstand terecht', vertelt Caudron. 'Ik ben blij dat ik nu weer een baan heb'. Voordat hij werkloos raakte, werkte hij in een supermarkt.Hij roemt het werk van de TDC's, de opleidings- en coördinatiecentra in Oost- Groningen. 'Je kan het niet alleen', vindt hij. Je vindt bij de klantmanagers van het TDC de juiste steun'. Hij heeft nu een contract voor onbepaalde tijd.Een speling van het lot is dat Caudron als opleidingscoordinator bij het beveiligingsbedrijf nu ook een bijdrage levert aan het verminderen van de werkloosheid in het gebied. 'Ik ben natuurlijk ervaringsdeskundige', lacht hij. '86 mensen heb ik nu, met hulp van de TDC's, naar werk kunnen begeleiden in de beveiligingsbranche', zegt Caudron.Wethouder Johan Hamster van Stadskanaal, die voorzitter is van een stuurgroep van politici en organisaties die de werkloosheid in Oost- Groningen willen aanpakken, is tevreden met de jongste cijfers.'Het is zeker een succes. We zijn er heel blij mee. Het is goed om te zien dat er een positieve ontwikkeling is. 2015 was al beter. 2016 is nog een stuk beter. Dus we gaan er van uit dat die lijn zich zo doorzet'.Hij wijt het succes niet alleen aan de economische opleving, maar ook de samenwerking tussen de Oost- Groninger gemeenten. 'Het is een groeiproces, merken we. We zijn hier een jaar of 5 geleden begonnen elkaar heel actief op te zoeken. En de TDC's hebben zich ontwikkeld, waar vraag en aanbod van werkzoekenden en werkgevers op elkaar worden afgestemd'.Hij erkent dat er nog veel moet gebeuren. 'Van de 90.000 mensen in de beroepsbevolking hebben 23.000 een vorm van een uitkering. 12.000 mensen zoeken werk, we zijn er dus nog lang niet.'Hamster legt daarbij de nadruk op de juiste man en vrouw op de juiste plaats. 'We gaan dus nog scherper onderzoeken wat de werkgevers nodig hebben. Mensen desnoods omscholen als dat helpt'.