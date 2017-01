Post wil winnen op de Weissensee

Zaterdag wordt de eerste wedstrijd op de Weissensee verreden. De marathonschaatsers strijden om het Open Nederlands Kampioenschap op natuurijs.

Heel veel schaatsers zijn eerder deze week al gearriveerd in Oostenrijk om zich voor te bereiden.Ook Robert Post. Dinsdagavond stapte hij in de auto voor de rit naar het Oostenrijkse bergmeer. Woensdag en donderdag werd het ijs verkend.'Het ijs is vrij hard en je moet een beetje zoeken met de grip. Maar ja, iedereen moet erover heen', is Post zijn eerste indruk over het de kwaliteit van de ijsvloer.Hij doet voor de vierde keer mee aan het ONK over honderd kilometer. De eerste keer dat hij deze wedstrijd rijdt werd hij tot zijn eigen verbazing zesde. Vanaf dat moment is de carrière van Post in een stroomversnelling gekomen.Deze editie is hij één van de favorieten voor de titel. 'De kansen moeten wel een beetje naar je toekomen natuurlijk. Het mooiste zou zijn dat ik in een mooie groep zit tot aan de finish. Ik kan namelijk best wel hard aankomen in de sprint. Het zou mooi zijn als ik kan winnen, daar gaan we voor. 'Het zou ook meteen de eerste zege ooit zijn voor Post. Het hele seizoen aast hij erop om met de armen in de lucht over de finish te komen. Hij gaat dan ook niet voor het buitenlands natuurijsklassement.'Als je toevallig goed in het klassement staat, rij je er wel voor natuurlijk, maar alles is gericht op een overwinning in dit seizoen.' zegt Post hoopvol.In totaal worden er drie wedstrijden verreden op de Weissensee. Aanstaande woensdag is de Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer. Voor die wedstrijd maakt Post zich geen illusies. 'We hebben twee jongens in de ploeg die dat beter kunnen. Ik zal me dan opofferen. Ik ga ervan uit dat zij dat voor mij doen tijdens de wedstrijd van zaterdag.'De mannen starten zaterdag om half twaalf. De vrouwen hebben dan al gereden. Zij beginnen om negen uur aan een wedstrijd over tachtig kilometer.