Ronald zoekt vloekwoorden in Leek

(Foto: RTV Noord)

De Bond tegen Vloeken bestaat honderd jaar. Vrijdag werd dat gevierd met een groot jubileumcongres in Amersfoort.

Ronald ging ondertussen de straat op in Leek. Wordt daar veel gevloekt? En wat zou een goed alternatief kunnen zijn voor het bekende GVD?



Ook legde Ronald zijn oor te luister bij de Evangelische gemeente De Levensbron in Zevenhuizen. Want wat kan volgens voorganger Sierd de Jong wel en wat kan niet?

Door: RTV Noord Correctie melden