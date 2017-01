N33 bij Noordbroek tijdelijk afgesloten na gaslucht (update)

(Foto: Marcel Klip)

De omgeving van een gasverdeelstation in Noordbroek is vrijdagmiddag tijdelijk afgezet geweest na een gaslucht. Uit voorzorg was ook de N33 ter hoogte van Siddeburen een tijdje afgesloten.



Een voorbijganger rook aan het eind van de middag een sterke gaslucht en waarschuwde de hulpdiensten. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond het systeem af te blazen en werd er gas gemeten.



Rond 18.20 uur meldde de brandweer dat het incident onder controle was.



