Museum Hoogeland mogelijk 'meest maatschappelijke uitje'

(Foto: Google Streetview)

Openluchtmuseum Hoogeland in Warffum ligt goed in de markt bij de ANWB. Nadat het brons won in de categorie 'Leukste uitje van Groningen 2017', is het nu opnieuw genomineerd.





Openluchtmuseum Het Hoogeland is genomineerd omdat het met een jobcoach en twee praktijkbegeleiders diverse werkervaringsplekken en opleidingsmogelijkheden aanbiedt.



De ANWB organiseert de verkiezing voor de derde keer. Hiermee geeft de organisatie een stimulans aan veelbelovende, maatschappelijke ontwikkelingen binnen de vrijetijdsbranche in Nederland.



