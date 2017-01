Twee jaar lang werden Annemarie Heite en haar gezin gevolgd door 24 camera's. Aanstaande zondag gaat het resultaat, de documentaire 'De stille beving' van Piet Hein van der Hoek, in premiere.

De docu filmde de gevolgen van de aardbevingen voor Heite en haar gezin, woonachtig in een eeuwenoude boerderij in Ter Laan, een streekje bij Bedum.Hoe was het om twee jaar lang in je eigen huis gevolgd te worden door camera's? 'Het viel mee', vertelt Annemarie.'Na één dag was ik er wel aan gewend. Het fijne was ook wel dat het materiaal niet meteen te bekijken was. Alles werd opgeslagen op een server. En we werden betrokken bij het verwerken van het materiaal.'Wat filmmaker Van der Hoek opviel, was vooral de constante stress en de frustratie. 'Je zag gewoon op gegeven moment dat ze het niet meer trokken. Dat maakte wel indruk.'Annemarie: 'Die stress gaat onder je huid zitten. Je zit gevangen in een gevaarlijke gevangenis. Ik voel me zó in de steek gelaten door de overheid. Dat gevoel raak ik ook niet meer kwijt.'Inmiddels is de boerderij van de familie Heite gesloopt. Ze zitten volop in de bouw van een nieuwe woning. Een project met veel haken en ogen.Maar klagen wil Heite niet. 'Wij hebben in ieder geval toekomstperspectief. Iets dat veel lotgenoten (nog) niet hebben. Daarom ook gaan we door met onze strijd.'De documentaire 'De stille beving' gaat zondag om 17 uur in premiere in het Groninger Forum. RTV Noord zendt de docu op 12 februari uit om 19 en 21 uur. In maart is hij ook nog bij de NPO te zien.