St Juste zegt voorlopig nee tegen Saint Kitts en Nevis

De bondscoach van Saint Kitts en Nevis heeft contact opgenomen met Jeremiah St Juste.

De vader van de SC Heerenveen-verdediger uit Marum komt daar vandaan. Dat was voor bondscoach Jacques Passy reden St Juste te polsen.'Hij wilde me overhalen om voor het land uit te komen, maar ik heb voor nu nee gezegd', zegt de speler tegen Omrop Fryslân . 'Mijn voorkeur ligt bij Nederland. En dat weet hij.'De 20-jarige St Juste is nu jeugdinternational voor Oranje. Mocht hij op latere leeftijd niet voor het Nederlands elftal uitkomen, dan zou hij het nog overwegen.Saint Kitts en Nevis is een klein land in de Caraïbische Zee met dik 50.000 inwoners. De kans is klein dat St Juste voor Saint Kitts en Nevis uit zal komen. Maar dat hij wel wat heeft met het land bewijzen zijn voetbalschoenen. Op de ene schoen staat een Nederlandse vlag, op de ander de vlag van Saint Kitts en Nevis.