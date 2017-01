Lees terug: Expeditie Grunnen van zaterdag 28 januari

Daar zijn we weer! Het is zaterdag en dat betekent: Expeditie Grunnen. Vandaag achter het stuur presentator Ronald Niemeijer, op de bijrijdersstoel cameraman Teade Jagersma en achterin de bus social mediaredacteur Joyce Kranenborg. Doe jij vandaag iets leuks? Of heb je een bijzonder verhaal? Laat het ons weten via Facebook!

We hebben de deze Expeditie maar net overleefd! Het ijs van het Paterswoldsemeer was namelijk zo dun dat je bijna niet vanaf de kant op het water kon stappen. Gelukkig zijn we er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.Snel naar een veiliger onderwerp: postzegels! In Winschoten was vandaag de postzegelruilbeurs. Vanaf begin dit jaar worden postzegels op pakketten niet meer gestempeld maar doorgestreept. Zonde, volgens de verzamelaars want de zegels zijn nu niets meer waard.In Bunde zijn we wezen shoppen. Want wat doet half Groningen op zaterdag? Boodschappen in Duutsland. Al snel wordt ons duidelijk gemaakt dat Duitsland goedkoop is. Een fles Sambuca is namelijk wel zeven euro goedkoper volgens Bonne en Myra.Voor het eerst is er in Vlagtwedde een brommer en motoren verzamelbeurs georganiseerd. En wat een succes! We hebben alleen maar glinsterende ogen gezien.Concentratie in Stadskanaal daar werd namelijk de vijfde editie van het Knoalster kampioenschap Mens-Erger-Je-Niet gespeeld.Benieuwd wat we verder allemaal gezien hebben? Om 18:00 uur is de samenvatting van de dag te zien op TV Noord, de herhaling is ieder half uur. In deze uitzending zie je bovendien het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland.Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Sta jij bij je kinderen langs het sportveld, is er een mooi evenement bij jou in de buurt of heb je hulp nodig bij het opruimen van de stallen? Laat het ons dan weten via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!