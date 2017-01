ANWB schrapt 40 banen bij winkels

(Foto: Google Streetview)

De ANWB schrapt de komende tijd veertig managersbanen bij zijn winkels. De 87 winkels draaien namelijk met verlies.

In onze provincie heeft de ANWB een winkel in de Stad. Of bij deze vestiging ook banen verdwijnen, is nog niet bekend.



Personeelskosten

Vooral de hoge personeelskosten zijn debat aan het verlies. Om de kosten te verlagen gaat het mes in de managementfuncties. Daarvan zijn er nu zo'n 160 bij de ANWB-winkels.



De omzet van de ANWB-winkels zou wel goed zijn in vergelijking met andere ketens.



Sociaal plan

Voor de managers die hun baan verliezen is er een sociaal plan.

Door: RTV Noord Correctie melden