Robben verrast Guido (9) met gesigneerd shirt

Voetballer Arjen Robben heeft de 9-jarige Guido Sibering voor de tweede keer een verrassing bezorgd.

De jongen uit Emmen was onlangs te gast in het programma 'Langs de Lijn' om te vertellen over zijn zelfontworpen handprothese in de kleuren van Bayern München, de club van Robben.Tijdens die uitzending verrastte de Bedumer Guido al met een persoonlijke boodschap voor de jonge fan.Nu heeft Robben ook nog een gesigneerd shirt opgestuurd naar Guido. Het shirt stond nog op het wensenlijstje van de jongen.