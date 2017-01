Angstcultuur en hoge werkdruk bij Omgevingsdienst; vergunningen komen laat

Bij de Omgevingsdienst Groningen heerst een angstcultuur. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Bovendien ligt de werkdruk er zo hoog, dat vergunningen steeds later komen.

De dienst in Veendam voert taken uit op het gebied van milieu, wonen en bouwen. Zo worden er vergunningen verleend. Dat doet de dienst namens de Groninger gemeenten en provincie.Medewerkers zouden niet kritisch durven zijn over de organisatie. Verder is er onvrede over directeur Saskia Borgers, meldt de krant . Volgens gedeputeerde Patrick Brouns komt de onrust door een reorganisatie.Door de hoge werkdruk op sommige afdelingen, duurt het steeds langer voordat Groningers een vergunning krijgen. Ook schiet toezicht houden op bedrijven er soms bij in.Een jaar geleden werd de toenmalige directeur van de Omgevingsdienst aan de kant gezet. Hij zou de directie slecht hebben aangestuurd. Borgers nam het stokje over. De Noordelijke Rekenkamer uitte kritiek op de dienst, omdat die te weinig samenwerkte met de diensten van Drenthe en Friesland.Inmiddels is besloten dat er een intern onderzoek komt naar de angstcultuur bij de dienst.De Omgevingsdienst Groningen houdt sinds 2014 risicovolle bedrijven in onze provincie in de gaten.