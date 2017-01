Hier kun je zaterdag schaatsen

(Foto: Anja Otto/RTV Noord)

De dooi is nabij. Maar toch is eental ijsbanen nog open. Hieronder zie je een overzicht van de plaatsen in onze provincie waar je vandaag kunt schaatsen op natuurijs.

De volgende ijsbanen zijn open:

- Bedum, vanaf 10.00 uur

- Eenrum, vanaf 10.00 uur, zolang het kan

- Garmerwolde, vanaf 10.00 uur

- Grijpskerk, vanaf 9.00 uur

- Kolham, vanaf 10.00, zolang het kan

- Leek, vanaf 9.00 uur

- Lettelbert

- Loppersum, vanaf 11.00 uur

- Musselkanaal, vanaf 10.00 uur

- Onstwedde, vanaf 10.00 uur, zolang het kan

- Rasquert, zolang het kan

- Woldendorp



Heb je zelf een toevoeging? Stuur dan een mail naar ijsbaan@rtvnoord.nl. Schaatsfoto's kunnen gestuurd worden naar nieuwsfoto@rtvnoord.nl.

Door: RTV Noord Correctie melden