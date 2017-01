Column: Slavernij

Terwijl sommige schuldbewuste Nederlanders nog altijd neuzelen over ‘ons’ slavernijverleden, doemt alweer een slavernijtoekomst op. Niet eens onder de knoet van Poetin, maar gewoon onder het bewind van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Werkcoaches van die gemeente sturen langdurig werklozen, zonder zelfs maar een warme trui, tochtige loodsen in. Daar moeten ze voor hun eigen uitkering maandenlang veel te zware pakketjes sorteren voor het treurige PostNL, de ooit zo trotse PTT. Een uitvloeisel van het adagium ‘Wie niet werkt, zal niet eten.’ Ze voelen zich behandeld als slaven. Nou zouden slaven in het oude Egypte, op de katoenplantages van vroeger en zelfs in de moderne kledingfabrieken van Bangladesh met liefde solliciteren om in een fleece jack pakjes op een lopende band te zetten. 'There is only one thing worse than being exploited and that is not being exploited', tenslotte. Maar vakbond FNV vindt dat werklozen aldus worden uitgebuit. Bovendien hoeft PostNL dankzij deze goedkope tijdelijke krachten geen duur personeel in te huren. Verdringing heet dat.



SP-wethouder Peter Verschuren stelt daar tegenover dat het een opstapje is. Het glas is niet half leeg, maar half vol. Veel van de tewerkgestelden stromen dankzij deze klus door naar gewoon werk. De maanden onbetaald werk zijn eigenlijk een soort ontgroening op de arbeidsmarkt, de zure appel waar ze even doorheen moeten bijten. Weliswaar worden ze ’s nachts af en toe nog schreeuwend wakker als ze terugdenken aan die tochtige loodsen, maar op termijn verdringen ze hun slavernijverleden wel. En dan maar hopen dat ze zelf niet worden verdrongen door nieuwe slaven.



Maar wat beide partijen over het hoofd zien, is dat slavernij zich niet beperkt tot de arbeidsmarkt. Om onze loonslavernij te verdringen, zijn we namelijk ook de slaaf der dingen, der gewoontes, der overtuigingen, om van genotmiddelen maar te zwijgen. Ook wie niet wordt uitgebuit door het internationale grootkapitaal geeft zijn zuurverdiende geld uit aan spullen, dingen en andere troep. Aan tuinmeubels, aan onderhoud van auto of racefiets en andere dingen waar we niet meer zonder kunnen. Sommige mensen kunnen het niet laten om er hardloopschoenen van te kopen. En wat overblijft gaat op aan de kleine genoegens des levens, zoals roken, drinken, lekker eten, gokken en seks.



Als dat onmatige vormen aanneemt, spreken we van een verslaving, en het is een mooie taak van de wetenschap om die aan de oppervlakte te brengen. En omdat onderzoekers nooit te beroerd zijn om te roeren in de uitwerpselen van de ziel, ligt nu de pornoverslaving onder de loep. Het UMCG zocht afgelopen week mannen die zich niet gewoon af en toe ontuchtig beroeren bij lichtbeelden, maar bleke jonge mannen met holle ogen die zich suf rukken achter hun laptop. De wetenschap hoopt dan vast te kunnen stellen dat er zoiets als een pornoverslaving bestaat. Echt een verrijking van onze algemene ontwikkeling. Hebben we er weer een tweedeling bij: pornoverslaafd of niet pornoverslaafd. Maar net als die vermeende tweedeling op de arbeidsmarkt, loonslaaf of gewoon slaaf, is het verschil nauwelijks te merken. Werken moeten we toch, ons ontuchtig beroeren ook.



Toegegeven, er zijn buitencategorieën. Er bestaat zelfs een pornogenre dat ‘exploited mums’ heet, weet iedereen met een beetje algemene ontwikkeling. En díe kunnen misschien maar beter gaan solliciteren bij PostNL.



Willem van Reijendam

Door: RTV Noord Correctie melden